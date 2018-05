Sábado de rock na cidade

Brasuca Espaço Cultural

Sábado, 5, às 22h

De R$ 40 a R$ 80 Sábado, 5, às 22h

A banda CPM 22 se apresenta neste sábado (5), marcando o início da nova turnê "Suor e Sacrifício" pelo interior do estado de São Paulo.O grupo, com mais de 20 anos de estrada, estreia sua nova formação. Do grupo original, criado em 1995, apenas o vocalista Badauí permanece.O show traz ainda algumas outras músicas do novo trabalho como "Honrar teu nome", "Conta Comigo" e "Suor e sacrifício", entre outras.