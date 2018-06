Roupa Nova faz show na terça-feira

Expo D. Pedro

Terça (12), às 22h

R$ 50 a R$ 250

Casais apaixonados têm uma ótima opção para comemorar o dia dos namorados, o Roupa Nova embala a data romântica com show na cidade, no Expo Dom Pedro.A banda, com mais de trinta anos de carreira, tem 22 CDs e 05 DVDs lançados, além de ser recordista de trilhas sonoras para novelas. Os músicos também assinam o Tema da Vitória,música que ficou eternizada, com as vitórias de Ayrton Senna, na Fórmula 1 e as vinhetas de abertura do "Xou da Xuxa" e do "Vídeo Show", da Rede Globo.Principais sucessos da carreira compõem o repertório do show.