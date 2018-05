Liniker é uma das atrações nesta sexta

A cantora Liniker e o grupo Os Caramelows desembarcam no palco do Brasuca Bar, em Campinas, neste final de semana. No repertório, sucessos como ‘Zero’, ‘Remonta’, e ‘Louise du Brésil’, entre outras canções que conquistaram o público nos últimos anos.A banda, formada em 2015, conta com Liniker nos vocais, Rafael Barone no baixo, William Zaharanszki na guitarra, Pericles Zuanon na bateria, Márcio Bortoloti no trompete e Renata Éssis no backing vocal.O show tem classificação etária de 18 anos e a casa abre às 22h00. A apresentação está prevista para ocorrer durante a madrugada.Brasuca Espaço CulturalSexta, 18, (confirme horário no site)