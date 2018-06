Grupo de kpop 24k vem ao Brasil

Na segunda passagem pelo país - a primeira para shows -, rapazes promovem miniálbum 'Bonnie N Clyde'

Maior fenômeno atual da música, o kpop (pop produzido na Coreia do Sul) emplaca mais uma atração no país. Quem acertou a vinda, agora, é o 24k. O grupo passa pela América do Sul - Brasil incluso - no segundo semestre, em datas e cidades que serão definidas nas próximas semanas. Peru e Chile também estão na rota.

Formado em 2012, o 24k faz, na verdade, seu retorno ao Brasil. O grupo veio em 2016, mas apenas para o chamado "fan meeting", encontro com fãs para autógrafos e fotos. Na época, visitou quatro cidades: Rio, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo, nesta ordem. A vinda serviu para promover "The Real One", primeiro álbum do grupo, que saiu em 2016.

O retorno, em 2018, agora para shows, é com nova formação, e integra a Still With 24U, turnê mundial que promove o recém-lançado miniálbum "Bonnie N Clyde".

O início da carreira do grupo, em 2012, foi com o EP "Hurry Up". A sonoridade pop dos garotos tem influências de hip hop e música eletrônica, algo que os integrantes costumam deixar claro em quase todas as entrevistas, e que também pode ser conferido em seus singles, como "U R So Cute" e "Super Fly".