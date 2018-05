De volta aos anos 40 e 50 ao som de clássicos e swing

Shows de jazz

Acontecem nesta sexta-feira (4), dois shows de música instrumental, em ritmo de jazz manouche e jazz swing. As apresentações fazem parte da "Pré-Mostra Jazz Campinas".



Hoje sobem ao palco duas big bands, a Cabareto Early Jazz Band e a Campinas Jazz Big Band. As duas apresentam repertório de músicas autorais e versões de clássicos do jazz standard (tradicional) e swing, dos anos 1940 e 50, época de maior sucesso deste estilo musical.



As apresentações antecedem a Mostra Jazz Campinas que acontecerá no final de julho e início de agosto deste ano.



Teatro Municipal Castro Mendes

Sexta, 4, às 19h

De R$ 10 a R$ 20 (venda de ingressos no local)