Começa a guerra

Estreia hoje, em circuito nacional, uma das sequências mais aguardadas do ano, "Os Vingadores: Guerra Infinita", que chega às telas trazendo um confronto épico do mundo dos quadrinhos.Desta vez, Os Vingadores e um grupo de super heróis terão de se unir na tentativa de derrotar o poderoso vilão Thanos e evitar que o tirano propague a devastação pelo universo.Baseado na série em quadrinhos "The Avengers", da Marvel, publicada pela primeira vez em 1963, o filme conta com um elenco consagrado, formado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner. A direção é de Joss Whedon.