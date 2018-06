Balada haitiana de hip hop chega para brevê turnê

Vox Sambou, cantor haitiano que ficou conhecido como o "embaixador do hip hop haitiano", chega ao Brasil no final deste mês para quatro apresentações, uma delas em Campinas.O artista traz trabalhos do álbum lançado em 2016, curiosamente batizado de "The Brasil Session", acompanhado por Luci Ane Dom (backing vocal), Pit de Sousa (baixo), Will Aleixo (teclado), André Sampaio (guitarra), Vinicius Chagas (saxofone), Pedro Bandera (percussão) e Eduardo Porto (bateria).BrasucaSábado (30)www.brasucabar.com.br