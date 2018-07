Anima Mundi chega ao Rio neste mês

Com 25 anos de história no Brasil e no mundo, o maior festival de animação da América Latina chega ao Rio de Janeiro neste mês. O festival reúne várias iniciativas como o Anima Mundi Itinerante, o projeto Anima Escola, além de cursos de animação. O Anima Mundi recebe curtas e longas de animadores renomados do Brasil e exterior.

Oito escolas da Prefeitura vão apresentar seus filmes no evento. As animações produzidas por alunos e professores da Rede Municipal estão entre os 42 vídeos selecionados na categoria Futuro Animador, que conta ainda com as participações de países como Argentina, Portugal e Bélgica. O festival será realizado entre os dias 21 e 29 de julho, no Rio de Janeiro.

Com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e o projeto Anima Escola, professores da Rede participam de cursos e oficinas para que possam produzir filmes de animação em sala de aula com seus alunos.