Zezé Motta lança álbum com show em Copacabana

Após sete anos sem gravar em estúdio, Zezé Motta, famosa também como atriz, lança um novo álbum, "O Samba Mandou me Chamar", com 13 faixas e repertório inédito, em um show nesta segunda (30), às 21h, no Theatro Net Rio, em Copacabana.Rua Siqueira Campos, 143,Telefone: (21) 2147-8060.Segunda (30), às 21h.R$ 50 (balcão) a R$ 80 (plateia e frisas).