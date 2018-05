Zé Ramalho comemora 40 anos de carreira

Show que revisita história do paraibano chega ao teatro Guararapes, em Olinda, nesta sexta-feira (25)

Zé Ramalho está na estrada celebrando seus 40 anos de carreira. Um trovador urbano comparado por muitos aos ícones da música mundial. A turnê que festeja as quatro décadas de sua trajetória musical chega ao teatro Guararapes, em Olinda, nesta sexta-feira (25), às 21h.



Desde o lançamento do primeiro álbum solo do artista paraibano, que emplacou de cara o hino "Avohai", Zé traçou uma ponte que unia Pink Floyd e Beatles a Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Cidade grande e sertão, psicodelismo e regionalismo, o Nordeste inserido no mundo, o universo conectado ao Nordeste.



Neste show, o cantor revisita alguns de seus maiores êxitos, como "Avohai", "Frevo Mulher", "Admirável Gado Novo", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Eternas Ondas", "Garoto de Aluguel", "Vila do Sossego" e "Banquete de Signos", além de releituras de Raul Seixas ("Trem das Sete" e "Medo da Chuva").



Zé Ramalho estreou, em 1978, com LP que leva seu nome e já traz músicas que virariam clássicos, como "Chão de Giz" e "Bicho de 7 Cabeças". Sua história com a dramaturgia televisiva sempre rendeu grandes frutos. Ele ultrapassou a barreira de um milhão de discos vendidos com o êxito de "Entre a Serpente e a Estrela", que fez parte da trilha sonora da novela "Pedra Sobre Pedra", da Rede Globo.



Protagonizou o fenômeno de retornar às paradas de sucesso com uma mesma música, "Admirável Gado Novo", incluída na trilha de "O Rei do Gado", conectando o artista à juventude brasileira e fazendo o CD da novela vender nada menos do que 3 milhões de cópias.



Ao lado dos amigos Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, Zé liderou, em 1996, um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira. "O Grande Encontro" levou multidões aos shows em todo o país e gerou o lançamento de um disco ao vivo, vendendo mais de 500 mil cópias. A continuação do projeto rendeu outras duas turnês vitoriosas, um CD de estúdio e outro gravado ao vivo, que alcançaram a marca de 480 mil, recebendo disco de ouro e de platina.



De 2008 a 2012, retorna com a série "Zé Ramalho Canta", com homenagens a Bob Dylan, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Beatles. Também em 2012 lança "Sinais", CD de inéditas pelo selo Avohai. Em 2013, consagração no Rock In Rio 5 com a banda Sepultura e o projeto Zepultura.



Os ingressos para o show em Olinda custam de R$ 77 a R$ 234, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.