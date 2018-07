Zé Lezin apresenta novo espetáculo no Recife

Sucesso no cenário humorístico nacional, o irreverente comediante paraibano Zé Lezin volta ao Recife para duas apresentações no Teatro Boa Vista, no Centro, nesta quinta-feira (5) e sexta (6). Ele apresenta seu novo espetáculo "Operação Lava Mato", sempre às 20h30.Na montagem, Nairon Barreto, o popular Zé Lezin, abordará temas políticos com o humor e leveza de sempre, num show repleto das melhores piadas. O artista garante que o publico irá sair do teatro bastante leve depois de muitas gargalhadas.Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na bilheteria do teatro. Mais informações pelo telefone 4101-3910.