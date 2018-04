Yuri Martins se apresenta pela primeira vez no Recife

Considerado um dos maiores hitmakers da atualidade no país, DJ e produtor faz show no Itaipava Catorze

A primeira apresentação do DJ e produtor Yuri Martins no Nordeste já tem data e local marcados. Será nesta sexta-feira (13), na estreia da festa Rezenha ,no Itaipava Catorze, centro do Recife. Segundo a produção do evento, o espaço será repaginado para receber decoração e mix de efeito especiais.



Paulista de 22 anos, Yuri é um dos maiores hitmakers da atualidade no país, por ser o nome por trás de hits deu origem a trilhas que embalaram o Carnaval. Entre eles Vai Malandra (Anitta), Agora Vai Sentar (MC Jhowzinho e Kadinho), sem contar Tá Tranquilo, tá favorável (MC Bin Laden) e Vai embrazando (MC Zaac e Vigary).



Além de Yuri, a festa terá ainda apresentações de DJ Ralk, Rafa Mesquita, Citrus Club, Korossy e o estreante Lucas Leite.? Os ingressos custam R$ 70 (primeiro lote) e estão à venda na Chilli Beans, Vitabrasilnet, Recife Ingressos, Eventbrite e Bilheteria Digital.