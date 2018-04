Wesley Safadão estreia nova turnê do Garota White

Conhecido por convocar os fãs a vestirem a cor branca, o Garota White, projeto idealizado por Wesley Safadão, chega novamente a Recife nesta segunda-feira (30), véspera de feriado, no Classic Hall, em Olinda, às 21h. O local foi escolhido para receber a estreia da nova turnê do festival, com nova cenografia e palco. Além de Wesley Safadão, a programação contará com shows de Dennis DJ, Wallas Arrais e DJ Jopin.

Consagrada em todo o país, uma das novidades da nova turnê do projeto será a estrutura. O evento, que antes acontecia com um palco 360 graus, agora traz um cenário com um toque futurístico. Assinado por Zé Carratu, cenógrafo de referência na área, a estrutura usará equipamentos de última geração de led e será baseada em alumínio, o que permite que ela seja adaptável para qualquer tamanho de palco, para as próximas cidades.

O destaque ficará com uma grande estrutura em formato de nave que será pendurada pelo teto do palco, feita com strips de led. Todo o projeto foi pensado para trazer inovação aos palcos da festa.

Com mais de duas horas e meia de apresentação, Safadão passeará pelos principais sucessos da sua carreira agitando o público. No set list de estreia, o público será animado com as consagradas "Casado, namorando, solteiro", "Psiquiatra do bumbum", além de "Romance com Safadeza", música recém lançada em parceria com a cantora Anitta.

Completando a programação, Dennis DJ promete colocar todo mundo pra dançar com o seu "Baile do Dennis", onde mistura o funk, com pop e música eletrônica. Fenômeno das pistas e um dos maiores "hitmakers" do Brasil na atualidade, o artista traz no repertório, seu mais recente trabalho "Birita", gravado com Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, além de hits como "Malandramente", "Eu Gosto" e "Quando o DJ Mandar".

O pernambucano Jopin, DJ que vem se destacando no país com a sua música eletrônica, apresentará sua nova música "Somewhere in Between", já está disponível nas plataformas digitais. A canção é feita em parceria com o vocalista da banda Papaninfa, Rafael Furtado, que fará uma participação especial durante a apresentação do DJ no Garota White.

Os ingressos para a festa variam de R$ 60 (arena meia) a R$ 330 (lounge open bar), à venda no site Eventim e na bilheteria do Classic Hall.