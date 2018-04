Wavves faz sua estreia no Brasil nesta terça-feira

Banda americana se apresenta na Fabrique Club

Pela primeira vez no Brasil, o Wavves, grupo lo-fi com influências de garage rock, noise pop e surf rock, se apresenta no Fabrique Club nesta terça-feira (17). O show de abertura fica a cargo do Brvnks, projeto da goiana radicada em São Paulo, Bruna Guimarães.



Fundado por Nathan Williams em 2008, na cidade de San Diego, Califórnia, o Wavves começou como um projeto de gravações caseiras despretensiosas do músico, mas que acabou virando coisa série e já conta com seis discos lançados. O mais recente, "You're Welcome", é o que a banda vem divulgar. O trabalho foi lançado em 2017 pelo selo Ghost Ramp, criado pelo próprio líder do grupo, e marca a volta do Wavves ao mercado independente.



A responsável pelo show de abertura é Bruna Guimarães, com seu projeto Brvnks. Natural de Goiânia, Bruna lançou seu primeiro trabalho no meio de 2016. O EP "Brvnks" conta com quatro canções, que definem bem o estilo do projeto, que mescla letras simples sobre o amor e o cotidiano com um guitarra lo-fi, que muito lembra os primeiros trabalhos do Best Coast.





Fabrique Club



Terça-feira (17), 21h30

R$120 a R$200