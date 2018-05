Wagner Tiso e Tunai relembram clássicos de Elis

Nesta quarta-feira (14), o Teatro do Sesc 24 de Maio recebe o cantor e compositor Tunai e o pianista Wagner Tiso para duas apresentações, às 15h e às 21h. Os artistas mostram o espetáculo Saudade da Elis, homenagem que relembra canções marcantes da carreira da intérprete (1945-1982).

Cantor, compositor e violonista, Tunai tem nove discos lançados ao longo de 40 anos de carreira. Algumas das canções do músico já foram gravadas por Simone, Gal Costa, Fafá de Belém, Nana Caymmi, Elba Ramalho, Zizi Possi, Ivete Sangalo, Maria Rita, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, e muitos outros. Em 1979, Elis Regina gravou "As Aparências Enganam", música que inseriu o artista no rol dos grandes compositores brasileiros.

Maestro, arranjador, compositor e pianista, Wagner Tiso tem também mais de 40 anos de carreira e supera a marca de 30 discos gravados. Parceiro frequente de Milton Nascimento, Tiso está diretamente ligado ao Clube da Esquina, movimento musical mineiro liderado por Milton e Lô Borges. Na década de 1970, ao lado de Zé Rodrix, Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves e Frederah, foi um dos precursores da mescla do jazz com rock progressivo, com o grupo Som Imaginário.







Sesc 24 de Maio

Tel. (11) 3350-6300

Quarta-feira (16), 15h e 21h

R$ 40