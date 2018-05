Villa Mix mistura sons e ritmos na capital

Cerca de 5 mil pessoas estão trabalhando direta e indiretamente para montar uma das maiores estruturas vista em Brasília.



"Todo ano a gente tem o desafio de criar uma cenografia diferente, de criar uma história diferente, trazer novos artistas e novas culturas. Esse ano com o tema ‘O Mundo é Mix’ queremos mostrar a grande mistura de estilos e ritmos que o nosso Brasil possuí", explicou o produtor geral do evento, Marlus Marcelus.



O início

O Villa Mix Festival teve sua primeira edição realizada em 2011, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Na época, o evento impressionou por suas proporções, trazendo sempre uma estrutura compatível a de renomados shows internacionais, com palcos de gigantescas dimensões e o que hoje há de mais moderno em termos de tecnologia, cenografia, iluminação, efeitos visuais e som.



Com o sucesso de público, o festival foi considerado um dos maiores eventos nacionais. Atualmente o Villa viaja 30 cidades por ano.



VILLA MIX

Amanhã, às 13h

Mané Garrincha, a partir de R$ 50 em www.tecmix.com.br

O Villa Mix, considerado um dos maiores festivais de música do Brasil, desembarca na capital federal neste sábado com nomes consagrados nos estilos sertanejo e eletrônico.Para compor a programação do festival em Brasília estão as duplas Jorge & Matheus, Matheus & Kauan, Simone & Simaria e os brasilienses Cleber & Cauan.O eletrônico também ganhou o seu espaço e os escolhidos para representar o ritmo foram Alok e os duos Jetlag e Sevenn, eleitos entre os melhores DJ’s do mundo. Completam o time o novo fenômeno do sertanejo, Jefferson Moraes e Luan Santana, além de Wesley Safadão, Jonas Esticado e Xand Avião com muito forró.