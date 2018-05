Villa Foria monta cardápio especial para o Dia das Mães

A chef Carla Chakrian selecionou opções exclusivas de entrada, prato principal e sobremesa para celebrar a data

O Villa Foria, restaurante localizado na rua da Hora, bairro do Espinheiro, zona norte do Recife, elaborou um cardápio especial para o almoço de Dia das Mães, comemorado neste domingo (13). Sob assinatura da chef Carla Chakrian, que faz uma leitura contemporânea da culinária italiana, o menu oferece opções exclusivas de entradas, pratos individuais, para compartilhar, menu kids e sobremesas, além de oferecer carta de vinhos com rótulos nacionais e importados. Na data comemorativa, o funcionamento será das 12h às 16h e das 18h às 23h.



Entre as entradas da lista, polpetine do reino, camarões ao fondue e filé tinto funghi. Já para prato principal individual, a chef selecionou o salmão ao parma com linguini de legumes, tornedor ao fondue de prima donna, beef ancho e raviole artesanal de camarão. Haverá opções também para compartilhar, servindo duas pessoas, como o polpetine do reino com massa artesanal, conchiglione de filé e bacon, fondue de frutos do mar e tilápia em crosta com legumes grelhados e redução cítrica.



Para o Dia das Mães terminar bem doce, de sobremesa, o Villa Foria vai oferecer cannoli de limão siciliano, petit gateau de chocolate com calda de Nutella e petit gateau de doce de leite caseiro. Já quem for com crianças, poderá contar ainda com um menu kids também todo especial, que vem com três alternativas de prato principal: peixe grelhado, filezinho grelhado e massa bambino. Além disso, o restaurante conta com parque infantil e joguinho de colorir para entreter a garotada.



No jantar do Dia das Mães, o Villa Foria vai disponibilizar seu cardápio completo de massas, risotos e pizzas. Com capacidade para 150 pessoas, o restaurante conta com salões climatizados e área externa coberta. Há opções de reservas para pequenos e grandes grupos, através do sac@villaforia.com.br ou pelo telefone (81) 3204-7154, no horário comercial. O estabelecimento aceita dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito, Sodexo, Alelo, VF e Ticket. Mais informações: www.villaforia.com.br.