Vídeo Game Show chega à terceira edição

Com apresentação de youtubers consagrados no cenário nacional, terceira edição será neste mês

A terceira edição do "VideoGameShow"(VGS) promete trazer muitas novidades aos brasilienses entre os dias 20 e 22 de abril. O evento é um dos maiores pontos de encontro entre os universos dos gamers, dos cosplayers e dos geeks no Centro Oeste.



As novidades desta edição consistem na presença dos Youtubers Julio Cocielo e Authentic Games. Outra seria o Museu do Videogame, que expõe mais de 200 consoles, e que desta vez será aberta ao público.

Para quem é fã de cosplay, o evento contará com espaço e camarins próprios para a prática. O Concurso Cosplay VGS 2018 dará mais de R$ 5 mil em prêmios, distribuídos entre os melhores colocados na disputa.



Diariamente, também serão realizados torneios de e-sports para a interação do público com os mais variados títulos e gêneros de jogos. Os jogadores concorrem a mais de R$ 10 mil em prêmios. Para os saudosistas, fliperamas trarão mais de 200 jogos da primeira geração.



O evento VideoGameShow é consagrado na cidade por reunir alguns dos youtubers mais conhecidos do Brasil inclusos no universo geek, gamer e cosplay. Idealizado por Junior Sousa, o evento busca reunir o melhor de todos os mundos a fim de agradar pessoas de todas as idades.



O VGS

Junior Sousa se inseriu no universo gamer anda muito jovem., Aos 13 anos já trabalhava em uma loja chamada "Kid Games". Dois anos depois, com auxílio de sua mãe, acabou comprando a loja, a qual administra até a atualidade.



"Sempre participei de eventos do gênero em outras capitais, na maioria ajudei em sua realização. Olhando para Brasília, pensei em como o mundo dos gamers e geeks era pouco valorizado e por isso criei o Vídeo Game Show.



As edições anteriores do VGS reuniuram cerca de 20 mil pessoas. Neste ano o objetivo é superar estes números. Há pretensão de levar o evento à outras capitais, porém sem data provisória.



VÍDEO GAME SHOW 2018

Tagautinga Shopping

De 20 até 22/04, das 14h às 22h

Ingressos: R$39 (www.videogameshow.com.br)