Veja opções de restaurantes para comemorar o Dia dos Pais

Alguns restaurantes prepararam promoções e/ou pratos especiais para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (12). Muitas famílias deixam para celebrar a data fora de casa e, nada mais justo, do que uma celebração cheia de conforto, alegria e muito sabor. Veja lista de sete opções no Grande Recife.





3. Ponte Nova

No restaurante Ponte Nova, outra casa com cozinha comandada pelo chef Joca Pontes, a sugestão para o almoço ou jantar do Dia dos Pais é o Cacio&Pepe&Yaguara – Boa Lembrança, prato que recentemente foi incorporado ao cardápio fixo do restaurante. A receita traz um espaguete de queijo Gran Formaggio, pimenta do reino e lâminas de salame Yaguara cortadas na faca, passas brancas e folhas de rúcula, por R$ 66.00. Telefone: 3327-7226.



4. Bercy

Para o Dia dos Pais, o restaurante Bercy aposta numa receita mais fitness para atender aos pais mais preocupados com a alimentação. Assim, a aposta da cada é a Bento Salad, uma salada de frango desfiado ao molho de iogurte, mostarda e mel, pastinha de ricota com amêndoas laminadas, tomate picado com pepino, manjericão e quinoa, ovo cozido, caponata de berinjela com castanhas, repolho roxo agridoce com gergelim torrado. A salada ainda conta com folhas verdes ao vinagrete de mostarda dijon, custando R$ 32.90. Restaurante conta com unidades no Parnamirim (3441-7938), Aflitos (3427-0027) e Boa Viagem (3465-1654).

Com uma das vistas mais privilegiadas da cidade e com cozinha comandada pelo chef Tallys Bastos, um dos jovens talentos da culinária pernambucana, o Restaurante Catamaran, localizado às margens do rio Capibaribe, preparou um prato especial para a comemoração do Dia dos Pais, o Costelinha ao Molho de Cerveja Preta, com farofa de ameixa crocante, aroma de limão siciliano e risoto de queijão parmesão, além de chips de batata doce para acompanhar. Informações e reservas: 3424-2845.O Villa Cozinha de Bistrô, do chef Joca Pontes, apresenta medalhões de filé grelhados ao molho marsala, risoto de cogumelos ao vinho tinto e um mix de queijos minas meia-cura e parmesão, maçaricados, por R$ 49.90. Localizado no bairro do Espinheiro e com cozinha baseada nos pequenos bistrôs e nas "brasseries" parisienses, o Villa já se consolidou como uma opção descontraída para almoço ou jantar. Telefone: 3441-7938 e 3465-1654.