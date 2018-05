Pioneira na cena de blues de Pernambuco e vencedora do Prêmio Profissionais da Música (PPM) 2018 na categoria que diz respeito ao ritmo norte americano, a Uptown Blues Band faz show no The Queen Pub ( Av. Eng. Domingos Ferreira, 2343 ), em Boa Viagem, nesta quinta-feira (24), às 21h. Os ingressos custam R$ 10, à venda no local.

No show, apresentam sucessos de grandes artistas, além das canções autorais do disco "Uptown blues band & friends", que celebra as duas decadas da banda. O disco contou com com participação de 30 músicos, referenciais nacional e internacional e que fazem parte da historia da banda. Nomes como Roberto Menescal, Airto Moreira, Billy Branch ( EUA), Nuno Mindelis e Femi Temowo (guitarrista de amy winehouse).