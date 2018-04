Unite promove maratona brazilian bass no Catorze

Selo eletrônico que mais cresceu nos últimos anos em Pernambuco, a Unite reúne oito atrações, neste sábado (21), no Itaipava Catorze, centro do Recife. Dentro da programação, três atrações nacionais donos de faixas que ultrapassam os milhões em execuções e mostram o aquecimento das produções brasileiras da e-music pelo mundo. São eles: o duo Shapeless (MG), Santti (MT) e Joy Corporation (MG).





O jovem Lucas Lorenzetti Dos Santos, aka, Santti, viu sua carreira decolar com a música "Wild Kidz" (parceria com Vintage Culture e Ricci) que atingiu mais de oito milhões de streamings no Spotify. Ele foi o compositor e vocalista da canção. Depois voou mais alto com o remix oficial pro Charlie Brown Junior da música "Céu Azul" (mais uma parceria com Vintage Culture) e também ‘Sober’ com Cat Dealers.



O músico Felipe Sabbá está em alta no mercado mundial. Seu remix para a faixa "The Scientist" (Coldplay) ganhou o mundo com lançamento pela gravadora holandesa Spinning Records. Seu estouro nacional aconteceu com a faixa "Do You Remember".



Os ingressos para a Unit custam R$ 70, à venda nas lojas Chilli Beans, Vitabrasil, Ticket Folia (shopping Recife) e Ingresso Prime (shopping RioMar). Mais informações pelo telefone 99917-9795.

Nu Disco, house e techno são as principais vertentes da música eletrônica que estarão presentes nos sets. Trata-se de um lineup de chamar a atenção. Vai, em uma só festa, reunir três grandes nomes nacionais, tornando a Unite uma das baladas mais aguardadas da temporada. A festa começa às 22h e seguirá até 8h da manhã do domingo. Completam a programação: Maduff com Dainez, Alan Marciel, V2, Rigueira, Marsol e um encontro de Romero Biva?r? com FMenezs.Edson Junior e Rômulo Tsvetcoff são os nomes por trás do projeto Shapeless. Donos de uma legião de fãs no Recife, chegam trazendo set cheio de novidades, entre elas a faixa "Hold on", lançada este mês em parceria com Bhaskar (irmão de Alok).