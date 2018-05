Ulysses Cruz dirige 'O Leão no Inverno'

Texto inédito no Brasil, "O Leão no Inverno" do escritor norte-americano James Goldman (1927 – 1998), estr eia no Teatro Porto Seguro nesta sexta-feira (18). Com direção de Ulysses Cruz, o elenco é composto por Regina Duarte, Leopoldo Pacheco, Caio Paduan, Filipe Bragança, Camila dos Anjos, Michel Waisman e Sidney Santiago.





Na meia-idade, mas ainda poderoso, o monarca mantém a esposa, a rainha Eleanor, presa em uma torre, por alta traição

O espetáculo narra uma história que envolve as intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra, quando sua família se reúne para as celebrações de Natal.Nas festas de fim de ano, ele a solta e a convida para se juntar à família. Eleanor aproveita a oportunidade e começa a conspirar, pois quer influir na sucessão de Henrique.

A rainha luta para que seu filho mais velho, Ricardo, futuro Coração de Leão, seja o próximo rei. Henrique, por outro lado, prefere o filho caçula, que ficará, mais tarde, conhecido como João Sem-Terra. Já o filho do meio, Geoffrey, está apenas interessado em tirar vantagem, qualquer que seja o escolhido para ocupar o trono.