Últimos ingressos para ver o Rei ainda estão à venda

Após três anos sem se apresentar na capital do país, Roberto Carlos prepara um retorno. O astro fará uma única apresentação, no Anfiteatro do Estádio Nacional Mané Garrincha, no próximo sábado (11).

Os fãs saudosos do "Rei" que ainda não compraram ingresso precisam se apressar: as entradas, cujos preços variam entre R$ 20 e R$ 900, estão no final. Elas podem ser adquiridas pelo site myticket.com.br.

O show, que terá palco no centro do gramado, contará com diversas modalidades de ingressos, incluindo o espaço Top Class – uma área limitada na lateral do palco com entrada exclusiva, estacionamento privativo e serviços especiais de bebidas e buffet.

O show

Prestes a completar 60 anos de carreira, Roberto Carlos fará um show que revisita sucessos antigos dos tempos de Jovem Guarda, como "O Calhabeque"; músicas românticas, ao estilo de "Cavalgada"; canções mais recentes, como "Esse Cara Sou Eu", além de seu último lançamento "Sereia".

Com essas e outras músicas, o artista ganhou diversos prêmios, entre eles três Grammys e 15 Troféu Imprensa. Em novembro de 2015 foi, homenageado pelo Grammy Latino como personalidade do ano e lançou o CD "Primera Fila", gravado em Londres, no Estúdio Abbey Road.





