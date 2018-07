Último final de semana do Bud Basement agita o Recife

Neste sábado (14), o Bud Basement, na zona sul do Recife, abre as portas às 20h para mais uma edição da festa Odara Ôdesce, com show completo do pernambucano Johnny Hooker. No domingo (15), a partir das 10h, é a vez de Del Rey e Banda Eddie agitarem o local. Localizado na Imbiribeira, o espaço conta com quatro lounges, três bares, loja, banca de revista, house mix, espaço de jogos e de grafite, banheiros, dois galpões com barbearia e estúdio de tattoo, palco, arquibancada e telões.





Os ingressos para o Bud Basement custam R$ 50 e estão à venda nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet e online através dos sites Evenbrite, Ingresso Prime e Bilheteria Digital.

Na Odara Ôdesce, o público vai conferir ao show "Coração" de Johnny Hooker. O setlist traz as 11 canções inéditas do trabalho homônimo e alguns dos sucessos do disco anterior. Desta vez o espírito da narrativa contada no palco é combativo e intenso, destoando da entrega dolorosa do show anterior. Se o "Macumba" eram as águas profundas do abandono, "Coração" é sobre sobreviver e resistir. Além dele, vai rolar a discotecagem das residentes Allana Marques e Lala K.No dia da final do mundial é a vez das versões irreverentes e dançantes dos maiores sucessos do rei Roberto Carlos e grandes clássicos da Jovem Guarda promovidas pela banda Del Rey. O projeto é comandado pelo cantor China. Já a Banda Eddie é uma queridinha da turma alterna da cidade. Para o repertório os olindenses separaram grandes sucessos da carreira, como "Vida boa", "Não Vou Embora", "Ela Vai Dançar" e "Desequilíbrio".