Uana Mahin apresenta sua ancestralidade no Recife

Neste sábado (21), a partir das 17h, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), na zona norte do Recife, abre as portas para mais uma edição do projeto Ouvindo e Fazendo Música. Nesta ocasião, quem subirá ao palco será a cantora Uana Mahin, com um show composto de sucessos do disco "Pantera", contemplado pelo Funcultura e que será lançado em agosto.





Além do Sagarana, a artista cantou ainda junto a Maciel Salú, Adiel Luna e do Afoxé Oyá Tokolê Owó, se apresentando em vários festivais e palcos. A partir de 2016 iniciou seu trabalho solo, desenvolvendo um trabalho inspirado no universo dos orixás e com referências que vão do jazz à salsa, passando por vários elementos da música afro-brasileira.



Serviço

Sábado (21), às 17h

R$ 6 e R$ 3, à venda no local

A apresentação será acompanhada dos músicos Rubem Franca, Deco Trombone e Rafa Almeida, que irão comandar o som com violão de oito cordas, trombone e precursão. A artista realiza um trabalho inspirado no universo dos orixás, com referências que vão do jazz à salsa, passando por vários elementos da música afro-brasileira.Cantora e compositora desde os 17 anos, Uana Mahin iniciou sua carreira musical com o grupo Sagaranna, onde foi cantora, percussionista e compositora de algumas músicas que integram o disco "Véu do dia", primeiro e único do grupo, que fez várias apresentações no estado e até turnê pela Europa no fim de 2013.