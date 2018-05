Trupe faz espetáculo baseado em neurociência

A peça conta sobre mudanças, dúvidas, oscilações de humor, e descobertas que os adolescentes vivenciam

A trupe brasiliense "Trabalhe Essa Ideia" entra em cartaz a partir do dia 19 de maio com o espetáculo "Não Conta Para os Meus Pais". A peça conta sobre mudanças, dúvidas, oscilações de humor, e descobertas que os adolescentes vivenciam a partir do estuda da neurociência.



O texto original é de uma peça inglesa de nome "Brainstorm", criado junto à neurocientista Sarah-Jayne Blakemore. Com o desenvolvimento da medicina, descobriu-se grandes diferenças entre adultos e adolescentes que explicam melhor o comportamento humano nesta faixa etária.



NÃO CONTA PARA OS MEUS PAIS

De 19 até 27/05,às 19h

Teatro Goldoni(208 sul).

Ing. R$20, no local. C.I:Livre