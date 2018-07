Tributo ao Rappa agita noite na Zona Norte do Recife

Quem curte O Rappa não pode perder o tributo no Donovan's Irish Pub, nesta quinta-feira (5). A casa irlandesa, localizada Casa Forte, na Zona Norte do Recife, uma homenagem à banda carioca que recentemente se despediu dos palcos, com repertório para fã nenhum colocar defeito.O som vai ficar por conta do grupo pernambucano A Hóstia, que há alguns meses faz cover dos cariocas e leva o mesmo nome de uma de suas músicas. Serão quase duas horas e meia de show. Canções como "Uma Vida Só", "Reza Vela", "Rodo Cotidiano", "Hey Joe" e "Pescador de Ilusões" já estão estão escaladas.O último show do Rappa no Recife aconteceu em abril deste ano e deixou muita saudade. Para os fãs que curtem o som, esta será uma boa oportunidade para reviver os sucessos que marcaram época. O show começa às 21h e o couvert custa R$ 10. Mais informações pelo telefone 3071-8342.