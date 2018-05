Trem do Forró muda local de partida neste ano

As viagens do famoso Trem do Forró ao som do autêntico pé de serra acontecem nos dias 2, 9, 10, 16, 23, 24 e 30 de junho deste ano. A novidade é que em 2018 o trem terá saída do pátio da Transnordestina, e não mais do Forte da Cinco Pontas, de onde usualmente partia.





Para adquirir é só ir a um dos quiosques localizados nos shoppings Recife e Guararapes, ou nas lojas Riachuelo dos shoppings Boa Vista e RioMar; além da Serrambi Turismo, nas Graças. Já compras online podem ser feitas através do site www.tremdoforro.com.br . Mais informações: 3423-5000.

Além disso, este ano o vagão vem equipado de telas de ventilação, para maior circulação do ar no interior do trem. O percurso de 84 km, entre ida e volta, é feito em cinco horas. Nos vagões, trios de forró garantem a animação.Os viajantes encontrarão um local decorado no clima junino com feira de artesanato, comidas típicas e apresentação de dançarinos. Os kits para o Trem do Forró 2018 tiveram valor promocional prorrogado até esta terça-feira (15) e dispõem de camisa e pulseira de identificação, além da passagem ida e volta.