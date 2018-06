Trem do Forró completa 28 anos de animação sob os trilhos

São 84 km, em um cortejo que segue do Recife ao Cabo de Santo Agostinho (ida e volta), com muito xote, baião e o autêntico forró pé-de-serra

Uma das atrações mais tradicionais do São João de Pernambuco, o Trem do Forró, comemora 28 anos em 2018 com sete viagens para lá de animadas. Zabumba, triângulo e sanfona já estão a postos para o início da temporada de arrasta pé sobre trilhos. São 84 km, em um cortejo que segue do Recife ao Cabo de Santo Agostinho (ida e volta), com muito xote, baião e o autêntico forró pé-de-serra. A festa acontece nos dias 9, 10, 16, 23, 24 e 30 de junho, sempre nos finais de semana.



A concentração do Trem do Forró ocorre no pátio da Transnordestina Logística, ao lado do bar Catamarã, próximo ao Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, área central do Recife, a partir das 14h30. No local, o público conta com estrutura especialmente montada para a atração com feira de artesanato, comidas típicas, sanfoneiro, quadrilha junina e muita animação.



A partir das 16h a festa ganha os trilhos e segue com destino ao Cabo de Santo Agostinho. Dentro do trem, os forrozeiros vão encontrar vagões ornamentados, cada um com um trio de forró pé-de-serra, serviço de bar e segurança. A atração conta com dez vagões, além de dois vagões de apoio, com banheiros e serviço de primeiros socorros.



Na chegada ao Cabo, o público será recebido por uma quadrilha junina. No pátio, haverá barracas de comidas típicas e venda de artesanato, além de um palco central para apresentações culturais. E para quem acha que a festa acabou por aí, engana-se. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.



Para garantir a participação no evento, que tem um público médio de mil pessoas por viagem, basta adquirir o ingresso pelo site www.tremdoforro.com.br, na sede da agência Serrambi Turismo, localizada na rua da Amizade, 38, no bairro das Graças, nos Quiosques do Tiquete Folia nos Shoppings Tacaruna, Boa Vista e Rio Mar (os três na Riachuelo) e no corredor do shopping Recife e Guararapes. Mais informações: 3423.5000.



Os kits, que dão direito à ida e volta, camisa e pulseira de identificação, podem ser obtidos por meio de boleto ou cartão de crédito. Para os dias 9, 10 e 30 de junho eles custam R$ 130 por pessoa; já para as saídas dos dias 16, 23 e 24 do mesmo mês, podem ser adquiridos por R$ 150 cada. Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações ou campanhas de incentivo.