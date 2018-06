Tradição e solidariedade em dose dupla no Forró de Salu

Os festejos de São João na Casa da Rabeca, em Olinda, acontecem nesta sexta-feira (22) e sábado (23)

O Forró de Salu chega a sua 15ª edição com festa em dose dupla neste ano. Nesta sexta-feira (22) e sábado (23), a Casa da Rabeca, em Olinda, se transforma em um autêntico arraial para celebrar o São João com comidas típicas, quadrilha improvisada, fogueira, outras brincadeiras típicas e, claro, muito forró. Como já é tradição, o evento é um incentivo à solidariedade, já que a entrada é feita por meio da entrega de um quilo de alimento não perecível.



O Forró começa às 20h da sexta-feira (22) e não tem hora para acabar, avisa a Família Salustiano, que faz questão de manter a tradição criada pelo patriarca, o saudoso Mestre Salú, falecido em 2008. Na programação da noite, estão o Trio Pé de Serra Beberibe, Gilmar Leite, Andrezza Formiga e Nordestinos do Forró.



Já no sábado (23), véspera de São João, a animação fica por conta do Coco de Dona Dau, Forró Serrado, Maciel Salu, Roberto Cruz e Ed Carlos. "Em todas as épocas do ano, nossa intenção é apresentar o que de mais genuíno existe na cultura nordestina", resume Pedro Salustiano, um dos filhos de Mestre Salú à frente da Casa da Rabeca.



A Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara - Olinda) tem infraestrutura completa para o público: área interna e externa, além de mesas e estacionamento. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível e o estacionamento R$ 5. Mais informações pelo telefone 3371.8197.