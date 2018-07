Tour na Arena PE terá horário especial durante mês de julho

O tour será realizado das 9h às 12h e das 14h às 17h e custa apenas R$ 2. Vestiários, camarotes, área de imprensa, Espaço Pernambuco Imortal e, logicamente, o gramado, são algumas das áreas que os visitantes conhecem e têm ideia do que acontece nos dias de jogos. Uma das grandes motivações de quem vai até o estádio é saber que por ali passaram craques da Copa do Mundo de 2014, inclusive a seleção da Croácia, que estará na final do mundial na Rússia, neste domingo (15).

O Tour da Arena, que geralmente ocorre durante o Domingo na Arena, também será realizado nas sextas-feiras nestas férias escolares. Após vários pedidos através das redes sociais, a Arena de Pernambuco decidiu abrir seu portões nos dias 13, 20 e 27 de julho para visitações.A demanda pela visitação aumentou após a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Antes e depois das partidas o tour estava disponível para conhecer os espaços além das arquibancadas do estádio e criou uma série de pedidos por outros dias nas redes sociais, de acordo com o diretor geral do estádio Kleber Borges."Várias pessoas nos questionaram, através das nossas redes, sobre o Tour da Arena e decidimos abrir nossos portões nas sextas-feiras já que é um período de férias escolares. Para se ter ideia, vários turistas também mandaram mensagens pedindo informações e esse foi um modo de atendê-los", explicou.