Torcida Seu Antônio escala Axé 90 e DJ Ralk

A Torcida Seu Antônio se prepara para mais um dia de festa, no Itaipava Catorze, centro do Recife. O evento transmitirá a partida Brasil x Sérvia, na Copa do Mundo, nesta quarta-feira (27), a partir das 12h. Com vários telões e TVs espalhados pela casa, o evento contará com shows, open bar, petiscos e feijoada para os presentes.





Agitando os presentes, três nomes de peso do axé music dos anos 1990 e 2000 serão os responsáveis por animar a ocasião. Com o projeto "Axé 90 Graus", Tatau (ex Araketu), Reinaldinho (ex Terrasamba) e Ninha (ex Timbalada) relembrarão músicas de sucesso, além de apresentar novas versões para os clássicos que os consagraram. Entre as canções, "prefixo de verão", "mimar você" e "tonelada de desejo" garante colocar todo mundo pra dançar.Trazendo também a música eletrônica para a Torcida Seu Antônio, o DJ Ralk também se apresenta na ocasião. Dono do remix "O Sol", o artista promete um set especial na festa. Completando o line up, Wallas Arrais e Banda Dibôa também se apresentam no evento. Os ingressos custam R$ 160, à venda na loja Dona Nêga, na Venda de Seu Antônio e na Bilheteria Digital.