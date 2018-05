Cine Joia

Tel. (11) 3101-1305

Quarta-feira, 21h

R$ 140

Nascido em Los Angeles, Thundercat foi uma das atrações principais do festival Jazz na Fábrica de 2017, que acontece anualmente no Sesc Pompeia, em São Paulo. Agora, o músico volta para São Paulo para participar da série Jazz All Night, e faz show nesta quarta (9), no Cine Joia. Na noite seguinte, ele toca no Rio, no Circo Voador.Um dos principais nomes do jazz contemporâneo, Thundercat apresenta os temas de "Drunk", seu terceiro disco, lançado em 2017. Com este trabalho, o americano ganhou o gosto da crítica e do público. Além de "Drunk", o musicista participou de dois outros discos celebrados: "To Pimp a Butterfly" (2015), do rapper Kendrick Lamar; e "The Epic" (2015), de Kamasi Washington.Apesar de não ter trabalho solo para um futuro próximo, Thundercat está por trás do próximo trabalho do Flying Lotus, amigo e DJ que lhe "emprestou" a piscina da capa de "Drunk".