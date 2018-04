Thiago Ventura se apresenta pela primeira vez em Pernambuco

Fenômeno da nova cena do humor, ele leva o novo espetáculo, 'Só Agradece', ao Teatro Guararapes, em Olinda, domingo (22)

Thiago Ventura quer agradecer. Agradecer pelo sucesso de público e crítica de seu show solo de estreia, "Isso é Tudo Que Eu Tenho"; pela receptividade incrível em todo o Brasil e em países como Estados Unidos, Japão e Irlanda; pelos mais de 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais.



Natural de Taboão da Serra, periferia de São Paulo, o humorista agora roda o país com seu segundo show, "Só Agradece", que estreou em janeiro de 2018, com passagem por Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã, Lisboa, Dublin e Galway (Irlanda). E pela primeira vez na carreira de Thiago, Pernambuco está na rota, onde ele se apresenta neste domingo (22), no Teatro Guararapes, em Olinda.



No primeiro show, as piadas abordavam a infância de Ventura. Agora, o artista do inconfundível estilo da ‘quebrada’ conta histórias engraçadas sobre o que a nova carreira lhe proporcionou: bastidores de turnê, mudança da periferia para a zona sul, relação com a família.



Administrador de empresas e ex-bancário que se rendeu à comedia, Thiago Ventura se dedica ao stand up desde 2010. Ao longo de 2017, esteve em cartaz em São Paulo com o solo "Isso é Tudo Que Eu Tenho", no Teatro Shopping Frei Caneca, onde apresentou-se para plateias lotadas.



O show virou DVD no final do ano passado. Desde janeiro de 2018, ele ocupa a mesma pauta semanal no Frei Caneca com o novo espetáculo, "Só Agradece". Thiago já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil, entre eles o palco de comédia stand up da Virada Cultural Paulistana, Risadaria e Festival de Férias.



Ele ainda integra o elenco do Comedians Club, a principal casa de comédia do país. Na internet, um sucesso a cada novo post. Seus vídeos geram mais de 20 mil compartilhamentos e de 2 milhões de views em pouco mais de três dias - muitos chegam a atingir 50 milhões de visualizações.



Os ingressos para o espetáculo em Olinda custam de R$ 37 a R$ 94, À venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182.8020.