Theatro Municipal reúne quase 300 músicos no palco

"Missa" foi encomendada a Leonard Bernstein por Jacqueline Kennedy em homenagem a seu marido, o primeiro presidente americano católico, para ser apresentada em 8 de setembro de 1971, na abertura do Centro John F. Kennedy de Artes Cênicas, em Washington, nos EUA. Pela primeira vez no Brasil, a peça é executada nesta sexta-feira, sábado e domingo em São Paulo, no Theatro Municipal, com um time que chega a quase 300 músicos.



O espetáculo é uma obra híbrida, misto de musical e composição sinfônica, feita para diversos grupos instrumentais e vocais, dentre os quais uma orquestra completa, uma banda de rock, uma banda de blues, três coros - sendo um adulto, um infantil e outro chamado "Coro da Rua" -, que representa a voz das pessoas da congregação.

Nessa peça, um solista barítono (o Celebrante) conduz uma releitura da Missa Tridentina da Igreja Católica Romana, cujo texto original em latim está entremeado por versos em inglês escritos pelo próprio Bernstein e pelo compositor Stephen Schwartz.

Durante o espetáculo, o Celebrante tem sua fé abalada pelos questionamentos sobre a existência de Deus, feitos pelo Coro da Rua. Ao tentar combater tais questionamentos, o Celebrante acaba sucumbindo a eles e entrando numa profunda crise existencial.



Theatro Municipal

Tel. (11) 3053-2100

Sexta-feira (6), 20h; sábado e domingo, 16h30

R$ 30 a R$ 80