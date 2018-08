Theatro Municipal apresenta balé com ingressos populares

Espetáculo reúne três obras de célebres coreógrafos russos criadas na passagem entre os séculos 19 e 20

O espetáculo "Joias do Ballet", que inaugurou a temporada de dança 2018 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em junho, volta à cena neste fim de semana. Desta vez, as apresentações terão ingressos populares.



O espetáculo reúne três obras de célebres coreógrafos russos criadas na passagem entre os séculos 19 e 20: "Le Spectre de la Rose", coreografia de Michel Fokine e música Carl Maria von Weber; "Les Sylphides", também coreografada por Fokine com música de Frédéric Chopin; e "Raymonda", coreografia de Marius Petipa e música de Alexander Glazunov.



Além do balé do Theatro Municipal, dirigido por Ana Botafogo e Cecília Kerche, a montagem conta com a presença da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, sob a regência de Jésus Figueiredo, e tem participação de alunos da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa.



A primeira peça do programa, "Le Spectre de la Rose", foi especialmente concebida para que o jovem Nijinsky mostrasse todo o virtuosismo e o brilho de seu talento particular. A estreia em 1911, no Grand Theatre de Monte Carlo, em Mônaco, teve sucesso imediato, e o pequeno balé se tornou uma das produções mais amadas do repertório russo.



A segunda obra, "Les Sylphides", é um balé curto de oito movimentos, ambientado num parque à luz da lua, onde espíritos alados dançam com um poeta. Nessa criação, que estreou em 1909, no Théâtre du Châtelet Michel, em Paris, Fokine presta homenagem aos velhos tempos do academicismo romântico.



Ambientado na Idade Média, "Raymonda" conta a história de uma jovem que espera o retorno de seu noivo das Cruzadas. Ela desperta a paixão de um cavaleiro oriental, mas no último momento o noivo retorna e derrota seu rival em duelo. Aí começam os preparativos para a festa de casamento. Desse balé, um clássico do espírito russo exibido pela primeira vez em 1898, no Teatro Maryinski em São Petersburgo, na Rússia, o balé apresenta o terceiro e último ato: "pas d’Hangrois".



Theatro Municipal

Praça Floriano, s/nº, Centro

Telefone: (21) 2332 9191.

Sexta (3) e sábado (4), às 19h30. Domingo (5), às 17h.

A partir de R$ 10.