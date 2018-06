The Queen Pub oferece drinks em homenagem ao Brasil e Russia

Além música ao vivo, o pub em Boa Viagem terá promoções de chopps e drinks durante as transmissões das partidas

O The Queen Pub (Av. Eng. Domingos Ferreira, 2343, Boa Viagem), na zona sul do Recife, preparou uma programação especial para os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo de 2018. A casa ganhou decoração especial e vai investir em drinks especiais.



Neste domingo (17), a casa abrirá às 13h, às 15h será exibido o jogo da seleção brasileira e a partir das 17h terá início a programação musical com o DJ Olliver e a banda de rock Retrônicos. A entrada é gratuita, o pub funciona com comandas individuais e oferece serviço de reservas de mesas.



O bartander do pub, Rodrigo Marques, destaca o Moscow Mulle Russo (vodca Stolichnya - bastante consumida pelos russos - limão, ginger e espuma de cítricos - R$ 23) e o Hexas The Queen (vodca, maracujá e xarope de maçã verde - R$ 17), que homenageiam o Brasil e o país sede da Copa do Mundo 2018, a Rússia.



Os sócios Hugo Pires e Juliana Souza, que comandam a casa, ainda prometem promoções de chopps e drinks durante as transmissões das partidas. O cardápio também vai estar todo disponível com opções que vão de petiscos a sobremesas, além de drinks e 15 torneiras de chopps (incluindo os europeus London Pride e Guinness).