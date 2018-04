The Fevers, Pholhas e Fernando Mendes realizam show beneficente

Uma turma de peso da Jovem Guarda irá se reunir, neste sábado (14), em prol de uma causa muito nobre: arrecadar recursos para o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no Recife. The Fevers, Pholhas e Fernando Mendes, artistas que fizeram sucesso nos anos 1970, se apresentarão no Classic Hall, em Olinda, a partir das 21h.





Criada em 1964, The Fevers é uma das principais referências da Jovem Guarda, tendo feito sucesso com hits como "Mar de rosas" e "Vem me ajudar". Sobem ao palco, ainda, o grupo paulista Pholhas, compositor de canções como "She made me cry" e "My mistake", e o cantor mineiro Fernando Mendes, famoso pela música "Cadeira de rodas".Todo o dinheiro arrecadado com os shows será revertido para o HCP, instituição privada e sem fins lucrativos responsável por atender cerca de 40% dos pacientes oncológicos de Pernambuco. Os ingressos para o evento custam R$ 40 (pista meia), R$ 80 (pista inteira) e R$ 50 (pista social),à venda na bilheteria da casa de shows ou pelo site classichall.com.br.