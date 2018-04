Teresa Cristina faz homenagem a Noel Rosa, no Recife

Depois de rodar o mundo com "Teresa canta Cartola", Teresa Cristina lança seu novo trabalho homenageando um dos mais importantes artistas da música popular brasileira: Noel Rosa, com o show: Teresa Cristina canta Noel: "Batuque é um privilégio", com direção musical de Caetano Veloso. A apresentação, na qual a artista estará mais uma vez acompanhada por Carlinhos Sete Cordas no palco, chega ao Teatro RioMar Recife, no bairro do Pina, zona sul da capital pernambucana, nesta sexta-feira (20), às 21h.





O eterno poeta da Vila Isabel é o segundo, na trilogia proposta em homenagem aos grandes sambistas do Brasil, em que Teresa Cristina dá voz à obra de um grande compositor, com arranjo bem pessoal. "Noel é o elo entre o samba do morro e o samba do asfalto. A cara do Rio de Janeiro", comenta Teresa. "O Batuque é um privilégio sim, e fez com que a música brasileira tenha o viés de hoje. Esse verso traduz muito sobre a importância de suas letras para o samba. Essa influência ancestral misturada à melodia e a poesia de seus versos, isso faz total diferença na construção da sua identidade", destaca a artista, ao explicar o nome do espetáculo.

Reconhecida entre as vozes de maior destaque no samba do Rio de Janeiro, Teresa retorna aos palcos com um repertório de vários sucessos do sambista, entre eles: Com que Roupa, Feitio de Oração e Gago Apaixonado. "Nesse repertório escolhi músicas que têm a ver comigo, com as quais me identifico. Me chamou atenção o Rio de Janeiro, os cabarés, a malandragem, a mulher, a relação homem x mulher, a maneira como ele via as coisas. O Brasil apontado em suas músicas detalha as situações sociais e políticas de uma época, ainda muito real, mas que fez diferença e deu a cara do que é o samba hoje", aponta Teresa.