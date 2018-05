Tenor Atalla Ayala se apresenta no Theatro Municipal

Cantor brasileiro está acompanhado da pianista portuguesa Priscilla Bonfim em show nesta quarta (2)

O tenor brasileiro Atalla Ayala se apresenta no Theatro Municipal, na noite desta quarta (2), acompanhado da pianista portuguesa Priscilla Bonfim, como parte da Série Dell’Arte Concertos Internacionais. No programa, interpreta Beethoven, Händel, Mozart, Tosti Ideale, Rossini, Tchaikovsky, Flotow, Donizetti e Puccini, além dos compositores brasileiros Waldemar Henrique e Carlos Gomes.



Dono de uma voz potente, o cantor é convidado constante nas principais cenas líricas do mundo, como a Royal Opera House, Covent Garden, o Scala de Milão e a Deutsche Opera de Berlim, já tendo atuado em papéis como Alfredo, de "La Traviata"; Rodolfo, de "La Bohème"; Lenski, de "Eugen Onegin"; e o papel-título de "Faust".



THEATRO MUNICIPAL

Praça Marechal Floriano, s/nº, Cinelândia.

Telefone: (21) 2332-9191.

Quarta (2), 20h.

R$ 80 (galeria) a R$ 320 (plateia e balcão nobre).