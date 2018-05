Teatro Santa Isabel recebe Ópera de Donizetti

Com entrada gratuita, espetáculo, do compositor italiano Gaetano Donizetti, será apresentado desta quinta-feira (3) a domingo (6)

O canto lírico em Pernambuco é um produto raro, apesar de contar com um público cativo. Algumas iniciativas, porém, insistem e conseguem manter viva a chama dessa arte centenária e que tem lugar de honra em muitos países da Europa e Ásia.



Desta quinta-feira (3) a domingo (6), a Ópera de Donizetti será encenada no teatro de Santa Isabel, no centro do Recife. Trata-se de uma ópera cômica em um ato composta por Gaetano Donizetti com libreto de Gustave Vaëz. A peça, uma comédia doméstica, consiste em oito números musicais ligados por diálogos falados, foi concluída em 1841.



Na trama, Rita, a esposa tirana e abusiva do tímido Beppe, vive feliz em sua pousada. No entanto, a vida do casal é lançada num grande tumulto com a inesperada chegada de Gasparo, o primeiro marido de Rita, que todos acreditavam ter se afogado. Na realidade, Gasparo fugiu para o Canadá.



Acreditando que Rita morrera num incêndio, ele retornou para obter o atestado de óbito da então primeira esposa para que pudesse se casar novamente. Quando os dois se encontram, a trama toma um rumo emocionante e divertido.



Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. Mais informações 3355-3323 ou 3355-3324.