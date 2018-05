Teatro dos Bancários recebe Palco Cerrado

Festival é voltado para o teatro, dança música e outras linguagens

O Teatro dos Bancários recebe a partir de amanhã o "Palco Cerrado – Festival de Múltiplas Linguagens 2018", com uma extensa programação com espetáculos de grupos do Distrito Federal.



Voltado para as linguagens da música, do teatro, da dança e do circo, o projeto tem como objetivo apresentar a diversidade das expressões culturais do DF, além de fomentar a produção, a difusão e a circulação do conhecimento e bens da cidade.



A programação inclui as participações da banda Joe Silhueta, do Projeto Pés; do Grupo Caras – Projeto Multifácico e da Caravana da Criança, entre outras.



PALCO CERRADO

De 17 de maio até 20/08, no Teatro dos Bancários. Ing R$10, no local.