Teatro de Santa Isabel recebe recital de ópera gratuito

A oficina é uma realização da Jaraguá Produções, com incentivo do Funcultura e apoio do Conservatório Pernambucano de Música.

Neste domingo (29/07), às 19h, acontece o recital de encerramento da 2ª oficina de canto lírico do Recife, no teatro de Santa Isabel, Centro. O espetáculo, que culmina o curso de 12 dias consecutivos, será apresentado por 25 alunos selecionados por meio de edital. No repertório, os professores Marcelo Ferreira e Vitor Philomeno trabalham compositores como Mozart, Hendel, Verdi, Schubert e Beethoven.A oficina de canto lírico do Recife segue como continuidade do programa aplicado pelo Opera Studio, projeto que por cinco anos ininterruptos apostou na formação de cantores líricos no Brasil. Para esta edição, foram selecionados 25 alunos procedentes de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e Minas Gerais, demonstrando um forte indicativo da procura de cantores pela formação específica e que situam o Recife no cenário brasileiro do canto lírico.O curso tem o objetivo de qualificar cantores líricos profissionais através de um formato original, cujas aulas procuram aperfeiçoar aspectos específicos da linguagem do canto lírico. São aulas intensivas, expositivas e práticas, em grupo e individuais, culminando com o recital de conclusão, quando os alunos terão a oportunidade de apresentar parte do trabalho desenvolvido para o público, no histórico Teatro de Santa Isabel.