Teatro de Santa Isabel recebe programação gratuita

Música, história, jogo e interpretação tomam conta do teatro de Santa Isabel, no centro do Recife, nesta terça-feira (7), dia de programação e emoção intensas em um dos mais bonitos e antigos equipamentos culturais do Brasil. Às 15h, a visita jogo Proscenium! convida os recifenses para conhecer a história e as instalações do teatro secular. A partir das 19h, a música tomará conta do Salão Nobre do teatro, que receberá um sarau protagonizado pelo duo Repercuti, de Emerson Coelho e José Emerson.Gratuitas e abertas ao público, as atividades fazem parte da programação do projeto de educação patrimonial Teatrando!, criado pela Prefeitura do Recife e executado pelo IDG, com verba do Santander, via Lei Rouanet, para promover encontros regulares entre os recifenses e um de suas mais nobres casas de espetáculo.Não raro, esses encontros são os primeiros de uma vida inteira. "Foi a melhor experiência que já vivi num teatro", disse o estudante Anderson José Alves, 17 anos, quando participou do Proscenium!, visita que leva duas horas, algumas cenas, muitos cômodos e alguns desafios para misturar público e teatro num enredo só.