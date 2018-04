Teatro de Santa Isabel promove saraus e rodas de diálogos

O Projeto Teatrando! Programa Cultural e Educativo no Teatro do Santa Isabel promove, nesta terça-feira (3), uma Roda de Diálogos e apresentação artística. Com o tema "O Teatro e seus públicos – onde estão?", o debate contará com a presença de Paula de Renor e Romildo Moreira. Na programação também haverá uma apresentação artística do Quarteto Encore. As atividades serão das 19h às 21h, no Salão Nobre do teatro, que fica no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone do Teatro (3355-3323 ou 3355-3324).

A ideia da Roda de Diálogos é provocar a reflexão sobre a formação de plateias para espetáculos ao vivo, bem como sobre os diversos fatores que relacionam diferentes perspectivas como educação e cultura, segurança, o papel das novas tecnologias e espaços de fruição estética para as artes cênicas. Já os Saraus contemplam apresentações curtas, que possibilitam encontros entre o público e artistas de diversas linguagens, como circo, pequenos concertos, espetáculos de dança e coreografia, corais e recitais, entre outros.

Na data acontece ainda apresentação do Proscenium! Teatro Jogo. Um jogo teatralizado, que tem as instalações do Santa Isabel como cenário. Nele, os participantes são conduzidos a uma imersão "gameficada" pelos cômodos e pelos séculos de histórias que cada um deles conta. As apresentações acontecem sempre às terças-feiras, às 15h, com entrada franca para o público.