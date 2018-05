Teatro de Santa Isabel celebra 168 anos com concerto

Apresentação da Banda Sinfônica, que passeará da música erudita ao frevo, será nesta sexta-feira (18)

Patrimônio, palco e berço da arquitetura, da história e da cultura brasileiras, o Teatro de Santa Isabel, no centro da capital pernambucana, completa, nesta sexta-feira (18), 168 anos de existência, resistência, elegância, aplausos e casa sempre cheia. Para celebrar a data, a Banda Sinfônica do Recife realiza, a partir das 20h, um concerto gratuito e aberto ao público.



O programa preparado pelo maestro Nenéu Liberalquino para a noite de festa passeará da música erudita ao frevo. A noite começará com o célebre Bolero, de Maurice Ravel, e continuará com a não menos famosa "Wave", de Tom Lobim. Serão executadas ainda "Funk Attack", de Otto Schwarz, além de um medley de composições de John Williams e outra compilação de trilhas sonoras que fizeram sucesso nos filmes de James Bond.



Para celebrar um de seus principais redutos, a cultura pernambucana e nordestina terá destaque no repertório da noite. A Banda Sinfônica executará "Leão do Norte", de Lenine; "Praieira", de Chico Science; um arranjo com três dos principais sucessos de Luiz Gonzaga, além de Duda no Frevo. Para participar, basta chegar uma hora antes do início da apresentação e retirar o ingresso gratuitamente na bilheteria do teatro.



Aniversariante

O Teatro de Santa Isabel, cujo nome é uma homenagem à Princesa Isabel, foi inaugurado em 18 de maio de 1850, inserindo a então província de Pernambuco numa nova fase cultural. Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 31 de outubro de 1949, o equipamento foi mais tarde eleito um dos 14 teatros-monumentos do país.



Uma curiosidade sobre o teatro é que ele chegou a ser destruído por um incêndio ocorrido em 19 de setembro de 1869, tendo sido totalmente recuperado e redimensionado e entregue ao povo pernambucano em 16 de dezembro de 1876.