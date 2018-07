Teatro Arraial recebe espetáculo de dança contemporânea

Debatendo sobre fatos políticos do país, a montagem pode ser vista neste fim de semana

O cenário político do país, desde a ditadura militar até os dias de hoje, ocupará o palco do Teatro Arraial Ariano Suassuna, no centro do Recife, com a apresentação do espetáculo de dança contemporânea Cárcere.



A montagem é do Grupo Corpore de Dança, do Sesc Piedade, e poderá ser conferida nesta sexta-feira (13) e sábado (14), sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (comerciários, dependentes, estudantes e idosos).



Concebido e coreografado por Ivana Motta e com direção de Marcela Aragão, o espetáculo estimula o público a refletir sobre em qual prisão se encontra, após retratar a falta de liberdade e a violência vivida durante a época da Ditadura Militar no Brasil, em 1964.



No palco, as bailarinas Débora Freitas, Graci Costa, Ildete Mendonça, Luara Mendonça, Milla Flor e Vitória Mendes apresentam a montagem, que possui duração de 45 minutos e classificação etária de 12 anos.