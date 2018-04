Teatrando! abre portas do Santa Isabel para jogo dramatizado

O Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, recebe mais uma edição do Projeto Teatrando! nesta terça-feira (10), a partir das 15h. A iniciativa convida os participantes para visitar as instalações do equipamento centenário, misturando encenação teatral, história e jogo.



Até o mês de agosto, toda terça-feira será dia de programação gratuita para quem estiver em busca de conhecer melhor um dos mais antigos e bonitos teatros do Brasil. Durante quase duas horas de visita, o público será conduzido por diversos cômodos, inclusive aqueles que raramente são abertos ao público, como o sótão e os bastidores do palco.

Além de contar importantes fatos que ocorreram no teatro, o elenco, formado pelos atores Alexandre Sampaio, Bruna Luiza Barros, Douglas Duan, Ellis Regina, Kadydja Erlen, Luciana Lemos, Paulo de Pontes e Rafael Dyon, irá propor desafios para os participantes, que serão divididos em três grupos para resolvê-los. O roteiro é de Analice Croccia, Célio Pontes e Quiercles Santana e a direção geral leva as assinaturas dos dois últimos: Célio Pontes e Quiercles Santana.