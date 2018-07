Talentos revelados pelo 'The Voice Kids' fazem pocket show no DF

Kids N’Hits



Para os shows de agosto, o público uma inédita apresentação do espetáculo "Kids N’Hits". Estrelam o show oito ex-participantes da primeira edição do "The Voice Kids", além de Letícia Alves, revelada na atração em 2018.

Além da Letícia Alves e Luna Bandeira, subirão ao palco no espetáculo Anna Rosa, Carol Passos, Catarina Estralioto, Julia Saad, Luísa Costa, Nicole Luz e Rafa Gomes. O espetáculo terá três sessões.







POCKET sHOW

Sexta (27), às 18h, e sábado, às 20h

Brasília Shopping e Pier 21

Gratuito





Talentos mirins revelados pelo programa "The Voice Kids", da TV Globo, têm apresentações marcadas na capital federal. O show "Kids N’Hits" será realizado no Teatro La Salle, nos dias 4 e 5 de agosto.Mas quem quiser conferir uma prévia do espetáculo poderá conferir os pocket shows previstos para os dias 27 e 28 julho, no Brasília Shopping e no Pier 21, respectivamente.Serão pequenas apresentações com algumas das crianças que se apresentarão nos shows de agosto, antecipando um pouquinho do repertório do grande dia. No Brasília Shopping, o pocket terá a participação de quatro cantores mirins do "The Voice Kids" - entre elas, Luna Bandeira. Também está confirmada a apresentação de vencedores do concurso Kids N’ Hits, que aconteceu no DF entre maio e julho.