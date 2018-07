TAJ comemora um ano na capital com atrações nacionais do house music

Além do duo 'Elekfantz', Raul Mendes, Áquila e Thais Katze tocarão na festa

O TAJ Brasília, comememora nesta sexta(27), um ano de estadia no Planalto central. Para a data, a casa traz "Elekfantz", duo que será a grande atração da noite. A dupla é uma das percussoras do indie dance nacional, apresentando sucessos como "She knows" e "Surrender".



Raul Mendes, referência da housemusic no Brasil, também marcará presença na festa. Áquila e Thais Katze completam o time de atrações convidadas para dar vida a grande festa que a casa pretende fazer.



Elekfantz é formada por Daniel Kuhnen e Leo Piovezani. Os músicos se conheceram há mais de duas décadas. Anos mais tarde, formaram o power duo e gravaram "Diggin’ on You", o maior sucesso da dupla, tocada em programas de rádio, charts e podcasts de artistas tão diversos como Chromeo, Pete Tong, Fedde Le Grand, Michael Mayer, John Digweed e H.O.S.H. Além de licenciada para dezenas de compilações como "Pacha Ibiza", "Ministry of Sound", "Defected" e "Global Underground".



ANIVERSÁRIO DO TAJ

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Asa Sul

Sexta, a partir de 18h

Informações: (61) 3877-1821